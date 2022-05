Aspettando Villa Ormond in fiore: oggi ultimi show cooking con gli chef Giancarlo Borgo e Clelia Vivalda (galleria foto)

Continua con successo la tre giorni dedicati alla cucina con i fiori che terminerà oggi nella splendida cornice di Villa Ormond di Sanremo.

L’evento è promosso nell’ambito della manifestazione “Aspettando Villa Ormond in fiore” promosso da Fondazione Villa Ormond Events e Associazione Ristoranti Tavolozza con sponsor tecnici azienda Ravera Bio di Albenga e Cna Imperia.

L’obiettivo della rassegna è quello di presentare i fiori valorizzandone l’aspetto gastronomico e far conoscere come possano dare un gusto ed un sapore nuovo ed originale ai piatti che portiamo in tavola.

Lo chef Federico Scardina dell’Hostaria del Viale di Albenga ieri ha presentato un interessante piatto dove i fiori sono stati utilizzati e presentati in diverse consistenze e preparazioni. “L’asparago viola incontra i fiori” la preparazione presentata al pubblico prevedeva dei filetti di triglia marinati con un mix di fiori ed erbe particolari come l’erba ostrica, l’erba formaggio e l’origano cubano, su crema di asparagi viola d’Albenga con nasturzio, fiori fritti, gel di limone e barbabietola con pane lievitato con fiori di begonia, insalata di petali e un the ottenuto a freddo con una miscela di diversi fiori.

A condurre l’incontro i giornalisti Claudio Porchia e Roberto Pisani con un testimonial d’eccezione lo chef attore Stefano Bicocchi, in arte Vito.

Dopo lo show cooking dello chef albenganese è stata proposta con grande successo una degustazione di fiori di Nasturzio e di Begonie ha permesso al pubblico di conoscere ed apprezzare il gusto e sapori di questi fiori che sono fra i preferiti e maggiormente utilizzati oggi nelle cucine di molti ristoranti.

Ed in chiusura sono stati presentati i biscotti alla cipolla egiziana, i “Belinetti” prodotti dal panificio fratelli Lia di Camporosso, che hanno stupito i partecipanti per la straordinaria dolcezza e fragranza

La tre giorni con gli chef che sveleranno i segreti della cucina con i fiori termina oggi giovedì12 maggio alle ore 17.00 con gli chef Giancarlo Borgo (Le macine del Confluente- Badalucco- IM) e Clelia Vivalda (Arte e Querce- Monchiero - CN)