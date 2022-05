Baciate dal sole: come proteggere le labbra dai raggi UV

Con l’arrivo della stagione calda, tutte corriamo sul balcone per intercettare i primi raggi solari, aumentando la concentrazione della vitamina D. Infatti, prendere il sole e abbronzarsi ha diversi benefici per il corpo, ma va sempre fatto con la giusta attenzione. Nessuna di noi ha intenzione di passare una notte insonne per colpa della schiena completamente ustionata! Anche i primi raggi solari della stagione, sebbene meno intesi, possono essere pericolosi; sono i più insidiosi perché spesso ci esponiamo al sole senza le dovute precauzioni come la famosa crema con protezione solare. Non è però tutto, non dimentichiamoci di coprire i capelli e la testa con un cappello o una fascia per capelli. Indossiamo sempre anche gli occhiali da sole delle migliori marche per proteggere gli occhi dai pericolosi raggi UV.

Non solo a inizio estate, ma soprattutto a stagione inoltrata, i danni del sole alla pelle sono molteplici e una delle zone che spesso dimentichiamo di curare sono le labbra. Usiamo ormai regolarmente la crema con protezione solare ma spesso ci dimentichiamo delle labbra, una delle zone del corpo dove la pelle è più sottile e delicata. Purtroppo, moltissime dimenticano di proteggere le labbra che sono sensibilissime al sole perché contengono poca melanina, lasciandole quindi prive di protezione dai raggi UV.

I rischi di una mancata protezione delle labbra

I rischi dell’esposizione solare sena protezione adeguata dovrebbero esser ormai noti a tutte. Si parla soprattutto di invecchiamento precoce della pelle e vale ancora di più per la zona delle labbra dove le rughe compaiono prima per via del movimento della zona. Attorno alla bocca, se non protetta, appaiono macchie scure. Ovviamente, le labbra esposte al sole senza protezione si seccano velocemente. Ma uno degli effetti più sgradevoli è la comparsa dell’herpes labiale che può rovinare le vacanze.

Come proteggere le labbra dal sole

Per proteggere le labbra ed evitare tutti i rischi, sarebbe opportuno armarci di una crema solare apposita. In commercio possiamo trovare facilmente degli stick labbra appositi. In genere, sarebbe consigliabile preferire un SPF più alto rispetto a quello della crema che usiamo per il resto del corpo proprio perché la zona è più delicata. Non bisogna essere parche ma stendiamo uno strato gentile di prodotto a inizio giornata per assicurare la protezione migliore. Inoltre, non concentriamoci solo sulle labbra ma possiamo un po’ andare fuori dal contorno.

Lo stick labbra con protezione solare è perfetto anche per altre zone del corpo che hanno bisogno di una protezione extra. Per esempio, possiamo usarlo liberamente anche su naso e orecchie. Il consiglio in più che possiamo dare è stenderlo anche su tatuaggi, nei, cicatrici e smagliature.

Se non troviamo il nostro fidato stick labbra, in mancanza di altro possiamo ovviamente usare la crema solare anche sulle labbra, a patto che non sia una soluzione abbronzante. In mancanza d’altro, la crema solare che in genere usiamo per i bambini può andare bene anche per le nostre labbra, per essere baciate dal sole ma senza conseguenze negative.