Eppure, in un mercato sempre più competitivo e digitalizzato, il rischio di veder vanificati anni di investimenti a causa di contraffazioni o utilizzi impropri è elevatissimo. Registrare un marchio è l'unica difesa legale certa, ma l'iter burocratico e le insidie delle ricerche di anteriorità richiedono competenze tecniche che vanno oltre la semplice compilazione di un modulo.

Negli ultimi anni, l'evoluzione dei servizi legali telematici ha permesso alle imprese di accedere a consulenze d'alto livello senza la necessità di incontri fisici, abbattendo tempi e costi. Tuttavia, la scelta del partner è cruciale: affidarsi a un software automatizzato non equivale a ricevere una tutela legale professionale. Di seguito, abbiamo selezionato i 5 studi legali e le piattaforme italiane più autorevoli che oggi guidano il settore della tutela del marchio online.

1. Tutela Marchi Online

In un mercato che oscilla tra studi legali tradizionali e piattaforme puramente tecnologiche, un punto di riferimento solido per le PMI italiane è rappresentato da Tutela Marchi Online. Questa realtà ha saputo coniugare la rapidità degli strumenti digitali con il rigore di una consulenza legale d'ufficio. La forza della struttura risiede nella fase analitica preliminare: il team di esperti esegue ricerche di anteriorità approfondite per prevenire opposizioni e garantire che il marchio possieda la necessaria capacità distintiva. La particolarità dell'offerta è la sua natura "chiavi in mano", che accompagna l'imprenditore dal deposito presso l'UIBM (nazionale) o l'EUIPO (europeo) fino alla sorveglianza post-registrazione. La gestione proattiva delle scadenze e la trasparenza tariffaria la rendono la scelta d'elezione per chi cerca una protezione totale del brand con un approccio moderno e senza frizioni burocratiche.

2. Bugnion

Si tratta di una delle storiche eccellenze italiane nel campo della proprietà industriale, con una rete di uffici che copre tutto il territorio nazionale. Sebbene sia uno studio dalle radici profonde e tradizionali, ha saputo digitalizzare i propri servizi per offrire alle imprese un accesso rapido alla registrazione di marchi e brevetti. La loro forza risiede nella multidisciplinarietà: il team è composto non solo da avvocati, ma anche da consulenti tecnici specializzati in diversi settori merceologici. Sono particolarmente apprezzati dalle aziende che operano in settori ad alta densità tecnologica e che necessitano di una difesa del marchio integrata con la tutela di brevetti e design industriali a livello globale.

3. Jacobacci & Partners

Quando si parla di protezione della proprietà intellettuale su scala internazionale, questo nome è tra i più quotati in Italia e in Europa. Lo studio gestisce i portafogli marchi di alcune delle più grandi maison del lusso e dell'automotive, offrendo soluzioni digitali per il monitoraggio e la difesa del brand online. La loro piattaforma di servizi si distingue per la capacità di contrastare il fenomeno dell’uso improprio dei marchi sui social media e sui marketplace internazionali. È la struttura ideale per le aziende che hanno già consolidato la propria presenza sul mercato e necessitano di una tutela d'élite, capace di intervenire con fermezza in ogni giurisdizione mondiale.

4. Studio Turini

Con una forte specializzazione nel diritto digitale e delle nuove tecnologie, questo studio ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano nella tutela dei marchi applicata al mondo dell'e-commerce e del software. La loro piattaforma online offre un percorso lineare per la registrazione, ma il vero valore aggiunto è la consulenza strategica sulla protezione del brand nel Web 3.0 e nel Metaverso. Sono i partner indicati per le startup innovative e per le realtà che operano prevalentemente online, fornendo una visione d'insieme che integra la registrazione del marchio con la tutela dei nomi a dominio e del copyright digitale.

5. Barzanò & Zanardo

Chiude la nostra selezione un'altra firma storica della proprietà intellettuale italiana, che ha fatto dell'innovazione tecnologica il proprio vessillo. Lo studio offre servizi di deposito online supportati da una rete di esperti capaci di gestire contenziosi complessi e procedure di opposizione amministrativa. La loro metodologia si basa sull'analisi del valore del marchio come asset finanziario, aiutando le imprese a strutturare strategie di licenza e franchising. La solidità dei loro sistemi di sorveglianza garantisce alle aziende un monitoraggio costante contro ogni tentativo di imitazione, rendendoli un partner affidabile per la conservazione del valore del brand nel lungo periodo.

Domande Frequenti (FAQ)

Cosa succede se il mio marchio viene rifiutato dall'ufficio competente?

Il rifiuto può avvenire per motivi "assoluti" (se il marchio è generico o descrittivo) o "relativi" (se esiste già un marchio simile). Affidarsi a professionisti esperti serve proprio a minimizzare questo rischio attraverso una ricerca di anteriorità professionale. In caso di rilievi da parte dell'esaminatore, lo studio legale incaricato può presentare memorie difensive per superare l'obiezione e portare a termine la registrazione.

Registrare il marchio online ha lo stesso valore del deposito tradizionale?

Certamente. Il deposito telematico è oggi la modalità standard e preferenziale utilizzata dagli uffici marchi e brevetti (UIBM ed EUIPO). Le piattaforme legali online utilizzano canali certificati per l'invio delle domande, garantendo al richiedente una "data certa" di priorità, che è l'elemento fondamentale per far valere i propri diritti contro eventuali imitatori.

Quanto tempo occorre per ottenere la registrazione definitiva?

In Italia, una volta depositata la domanda, occorrono mediamente dai 4 ai 6 mesi per ottenere il certificato di registrazione, a patto che non vi siano opposizioni da parte di terzi o rilievi dell'ufficio. Tuttavia, il titolare gode di una protezione retroattiva che parte dalla data di deposito della domanda: questo significa che si può iniziare a utilizzare il simbolo ® e a difendere il marchio fin dal primo giorno.













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