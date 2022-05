Small Price Car Rental, l'eccellenza nei servizi a noleggio

Small Price Car Rental offre ai propri Clienti una pluralità di servizi nel campo del noleggio auto. Con l'innovativa formula “senza carta di credito” l'agenzia è specializzata nei noleggi a breve termine, a lungo termine e nei noleggi con conducente. Grazie alla qualità dei servizi offerti e all’elevato standard dei veicoli appartenenti alla flotta, Small Price Car Rental è diventata una fra le aziende leader nel territorio ligure e non solo. Per il noleggio con conducente è in grado di soddisfare una clientela sempre più esigente, avvalendosi di autisti qualificati, professionali ed esperti, che assicurano al passeggero un viaggio esclusivo.

L’obiettivo primario di Small Price Car Rental è quello di garantire sempre un servizio di massima qualità e la miglior flotta di vetture in pronta consegna. L'offerta dei vari servizi a noleggio è dedicata ad aziende, liberi professionisti con Partita IVA e privati. L'agenzia ha la sua sede principale a Sanremo con uno show room esclusivo in corso Matuzia, 217 ed è attiva in tutto il territorio nazionale. Di recente ha inaugurato una nuova filiale a Bordighera in via Aurelia, 89 ed una a Milano.

Che sia per un viaggio d'affari o per il piacere di una gita nelle città più grandi d'Italia, le auto di Small Price Car Rental sapranno sempre soddisfare le tue esigenze: dalle citycar, alle station wagon, sino alle auto di lusso, ai minivan 9 posti o al noleggio con conducente. Se non sei abituato alla guida con il cambio manuale potrai scegliere il tuo veicolo tra un'ampia selezione di mezzi con il cambio automatico. Con le sue vetture potrai andare alla scoperta di tutte le mete più desiderate, laghi, montagna e lo shopping fuori porta tra lussuosi outlet e raffinati centri commerciali. Di solito la carta di credito intestata al conducente è richiesta come prassi a garanzia del noleggio auto. Da Small Price Car Rental hai invece la possibilità di noleggiare anche senza la carta di credito.

Se poi desideri noleggiare un'auto elettrica, l'agenzia rispetta l'ambiente ed è impegnata a promuovere la mobilità sostenibile. Per questo la flotta aziendale ti offre la possibilità di noleggiare anche auto 100% elettriche. Se vuoi viaggiare a zero emissioni inquinanti potrai farlo con i veicoli di ultimissima generazione e con un'alta autonomia di carica.

Da Small Price Car Rental ampia scelta di mezzi e un servizio efficiente, affidabile e veloce.

Per ulteriori informazioni puoi chiamare al 0184 99 13 36 o visitare il Sito o la pagina Facebook o la pagina Instagram o scrivere alla mail: info@smallpricecarrental.it.