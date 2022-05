Rapina alle poste di Vallecrosia: 52enne portato in carcere per scontare condanna a 3 anni e 6 mesi

Aveva messo a segno una rapina e ora è stato portato in carcere per scontare la condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione.

Sono stati i Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia a eseguire il provvedimento nei confroti del 52enne italiano, ritenuto responsabile della rapina all’Ufficio Postale di Vallecrosia, nell’aprile dello scorso anno. Ora è in carcere di Imperia.

L’evento suscitò molto scalpore in provincia. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Bordighera, insieme ai colleghi della Stazione di Vallecrosia e della Compagnia intemelia riuscirono (anche grazie alle telecamere di videosorveglianza) a ricostruirne la fuga, individuando il mezzo utilizzato per allontanarsi dal luogo di commissione del reato, procedendo al fermo qualche giorno dopo l’evento. I Carabinieri ritrovarono anche l’arma utilizzata per la rapina aggravata, che si rivelò essere una ‘scacciacani’.

Nell’affrontare questo tipo di reati si rivela fondamentale il ricorso alla tecnologia di sorveglianza - oggi, fortunatamente, sempre più diffusa - che non può essere disgiunto da un presidio costante del territorio operato dai servizi di pattuglia dell’Arma e delle altre forze di polizia.

L’esperienza dei singoli militari o agenti, la conoscenza del territorio e la professionalità del personale sono sempre al servizio della collettività per garantire la sicurezza dei cittadini. A questo si aggiunge ed è importantissima la pronta segnalazione al 112. In questo modo il ‘sistema sicurezza’ è completo e garantisce all’intera popolazione le migliori condizioni di vivibilità.