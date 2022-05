Serie di controlli dei Carabinieri nell'ultimo weekend: sette denunce e sequestro di armi e droga

Sette persone denunciate e sequestrate armi e droga nell’ultimo fine settimana da parte dei Carabinieri della nostra provincia.

In particolare a Ventimiglia due stranieri irregolari sono stati denunciati per violazione di domicilio e detenzione di droga. Avevano 3 grammi di cocaina. A Imperia, invece, una donna è stata denunciata per furto in un supermercato e un’altra per guida in stato di ubriachezza.

Ad Arma di Taggia un uomo, perquisito mentre stava intralciando la circolazione, è stato trovato in possesso di 60 grammi di marijuana e due fucili, illegalmente detenuti. E’ stato anche segnalato per il rifiuto di sottoporsi ai test per verificare l’eventuale stato di ebbrezza

Infine a Bordighera una donna è stata fermata mentre rubava in un supermercato e un uomo denunciato per essersi messo alla guida di un autoarticolato in stato di ebbrezza.