Imperia: Gesticond e Confedilizia a convegno con Università, Regione e Agenzia delle Entrate

Il 18 giugno prossimo, al Polo didattico di Imperia ed online in streaming asu piattaforma teams (a scelta dei partecipanti) si terrà un seminario organizzato dall’Università di Genova in collaborazione con Ape Confedilizia Imperia e Gesticond Imperia.

Al centro dell’approfondimento, “Il punto sulle responsabilità dell’amministratore e dei professionisti nella procedura del superbonus 110%”. Interviene il geom. Alessio De Salvo Presidente di Gesticond Imperia: “Un evento importante il seminario del 18 giugno p.v. in materia di Superbonus 110%. È un corso di altissimo profilo nel quale sarà posta attenzione alle problematiche che coinvolgono i professionisti/tecnici che si occupano del Superbonus 110%, da un lato, e i committenti, dall'altro, alla luce delle ultime modifiche legislative, delle prime pronunce in merito. Assolutamente di primario rilievo la presenza dell’avvocato Triola, esperto in materia condominiale, che darà un particolare pregio al corso. Interverrà infine il Dott. Giovanni Accardo funzionario dell’Agenzia delle Entrate Regionale per spiegare i controlli dell’Agenzia delle Entrate al termine della procedura per l’ottenimento del Superbonus”.

Conclude l’avv. Paolo Prato Presidente di Ape Confedilizia Imperia: "Il seminario è rivolto non solo ad amministratori di condominio ma a tutti i professionisti e gli operatori del settore che partecipano ad un progetto superbonus 110%. Molto attesi gli interventi del Presidente Nazionale di Confedilizia Avv. Giorgio Spaziani Testa, dell’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, e dell’Avv. Vincenzo Nasini di Confedilizia Vice Presidente Nazionale della Confedilizia Presidente di Ape Genova e autore di numerose importanti pubblicazioni in materia di condominio".

Per partecipare al seminario di 4 ore è richiesto un contributo organizzativo di euro 75 lordi e per info e iscrizioni ape.sv@libero.it; e al n. 3346731804, mentre per i soci Gesticond 2022 il seminario è compreso nella quota.