Sanremo: dall’avanzo vincolato presunto 2021 tesoretto da 4 milioni di euro per una lunga serie di opere e progetti

Ammonta a 4 milioni di euro il ‘tesoretto’ che l’amministrazione comunale porta dall’avanzo vincolato presunto del 2021 all’esercizio 2022 destinando i fondi a una lunga serie di opere e progetti.



L’atto di indirizzo approvato dalla giunta matuziana consente di individuare i fondi utili per finanziare interventi che l’amministrazione ha nel cassetto da tempo.

Ben un milione di euro sarà finalizzato a sport e manifestazioni (con ulteriori 129 mila per la riqualificazione dell’offerta turistica), mentre 639 mila euro sono vincolati agli asfalti e la sistemazione della zona La Vesca; 191 mila euro, invece, serviranno per la messa in sicurezza di asfalti ammalorati, altri 147 mila per la manutenzione stradale. Sempre in tema di viabilità sono stati inseriti 116 mila euro per i semafori intelligenti, 206 mila euro per la sistemazione della curva pericolosa nei pressi del cimitero di valle Armea, 115 mila euro per la sicurezza stradale e 175 mila euro per il parco automezzi della Polizia Locale.



Diverse le somme per gli spazi pubblici: 63 mila euro per manutenzione di edifici e scuole, 65 mila euro per interventi del Vigili del Fuoco a palazzo Bellevue, 200 mila euro per l’anti incendio allo stadio ‘Comunale’ e 550 mila euro per l’erba sintetica a Pian di Poma.

Tra le altre spese finanziabili con l’avanzo vincolato c’è anche la demolizione della tettoia sul solettone di piazza Colombo (100 mila euro) oltre al completamento del parco ‘Marsaglia’ (230 mila euro).

La passeggiata Imperatrice e le aree verdi in zona Vittorio Veneto figurano con 114 mila euro di finanziamento, mentre per le fogne sono accantonati 300 mila euro di manutenzione straordinaria e 25 mila per la nuova fogna alla Foce.

Infine, tra le spese più importanti, risultano anche 450 mila euro per la frana di valle Armea.



Tutte somme che l’amministrazione ha vincolato per le destinazioni elencate nel documento nella speranza di trovare i margini utili per la loro realizzazione.