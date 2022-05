Vallecrosia: via libera della Giunta, il Comune concede l'allargamento dei dehors fino al 31 dicembre

Anche quest'anno il Comune di Vallecrosia ‘allarga’ i dehors di bar e ristoranti, per consentire ai gestori dei locali di garantire le distanze di sicurezza in chiave Covid-19 e, contemporaneamente, evitare che gli stessi debbano ridurre lo spazio a disposizione dei clienti.

La Giunta ha approvato una delibera che, con le restrizioni dettate dalla pandemia, dia impulso al commercio della città, individuando disposizioni temporanee derogatorie per il canone di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche. L’allargamento dei dehor intende agevolare la ripresa economica del tessuto socio-economico locale, garantendo però la sicurezza sanitaria e la tutela del decoro urbano.

Gli ampliamenti delle occupazioni permanenti dei dehors, già precedentemente concesse o di nuova costituzione per l’anno in corso saranno soggette al pagamento del canone relativo all'occupazione del suolo pubblico, nella misura del 50%.

Per quanto riguarda la ristorazione i tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra i clienti e, dove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro.

Fino al 31 dicembre prossimo, quindi, il Comune di Vallecrosia concede ai titolari di pubblici esercizi, l’utilizzo di tutte le aree disponibili in prossimità dei locali, da destinare alle occupazioni attrezzate di suolo pubblico. Sarà concessa l'estensione del suolo pubblico comunale occupato a carattere temporaneo per i soggetti già autorizzati (in possesso di titolo in corso di validità), nonché per coloro i quali intendono occuparlo (ad oggi non in possesso del titolo per l’occupazione di suolo pubblico comunale).

La Giunta, nella delibera, ha voluto sottolineare come gli ampliamenti dovranno essere compatibili con la normativa vigente in materia di barriere architettoniche e che le caratteristiche dei dehors, dovranno essere quanto più possibile conformi al regolamento vigente. Inoltre tutti gli ‘allargamenti’ dovranno garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla circolazione degli autoveicoli e delle persone. Il costo del canone sarà 'scontato' del 50%.