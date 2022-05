Domenica l'Azalea della Ricerca dell'AIRC torna anche in 12 piazze della provincia di Imperia

Sono 12 i punti in provincia di Imperia che domenica offriranno l’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC, in occasione della Festa della Mamma. I volontari saranno presenti con i tradizionali banchetti per la raccolta fondi a sostegno dei ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne.