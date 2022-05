Piña torna alla conquista del cuore storico di Sanremo: 12 ore di musica per il primo evento open air della stagione firmato Adventures

La tradizione si ripete. Si torna a fare festa nel centro storico per il primo evento open air firmato Adventures.



Domani in piazza Santa Brigida torna Piña, format nato nel 2017 per portare nel cuore di Sanremo musica, buona cucina, artigianato e prodotti locali. Dodici ore per stare insieme, da mezzogiorno a mezzanotte, in una delle location più affascinanti della città vecchia.



La line-up della giornata vedrà alternarsi sul palco: Wir Ium, Black Arkipelago, Disco Amor, James Falco, Moonwalk, Ma Nu! e Jitter. E poi le sapienti ricette di Diego Pani del ristorante ventimigliese Marco Polo, le birre di Nadir, il gin taggiasco e tanti stand di artigianato locale.



La prima uscita di domani sarà l’antipasto della grande estate di Piña che tornerà tra le mura del centro storico con momenti dalla firma inconfondibile.

L’evento è completamente gratuito. L’appuntamento è per le 12 in piazza Santa Brigida.