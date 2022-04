Ventimiglia: lunedì prossimo, stop all'erogazione dell'acqua per lavori urgenti ad una tubazione

Lunedì prossimo, a partire dalle ore 8.00 sarà sospesa l'erogazione di acqua alle utenze della zona di Via Tenda/Corso Limone Piemonte a Ventimiglia per consentire l'effettuazione di lavori urgenti su tubazione in loco. A comunicarlo è la ditta erogatrice del servizio Rivieracqua.



L’azienda inoltre informa che la mancanza di acqua persisterà sino a fine lavori che, presumibilmente, dureranno l'intera giornata. Alla ripresa della normale erogazione, potranno verificarsi fenomeni di opalescenza dell'acqua: il fastidioso fenomeno, che non assume natura inquinante, ha carattere transitorio ed è destinato, nel corso della giornata, ad una progressiva recessione fino alla sua totale scomparsa. In caso di avverse condizioni meteo il lavoro sarà effettuato nella giornata del 3 maggio 2022.