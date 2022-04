Imperia: Consiglio provincia con il presidente in 'remoto', Scajola da casa a causa del Covid (Foto)

“Mi scuso di non essere con voi a causa del Covid che ho contratto negli ultimi giorni ma, nel rispetto delle norme che prevedono che non possa uscire dal mio domicilio, mi è consentito presiedere questo consiglio da remoto. I sintomi sono in miglioramento e sono in attesa di eseguire il tampone”.

Con queste parole il Presidente della Provincia, Claudio Scajola, ha aperto la seduta prevista oggi, intervenendo da casa dove è costretto a causa del contagio da Coronavirus.

Secondo il Consigliere di opposizione, Domenico Abbo: “La seduta da remoto è in contrasto con la circolare ministeriale” ma la segretaria, Rosa Puglia, ha confermato che la norma lo consente, visto che ogni organismo e autonomo”. Assente il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, la seduta si svolge regolarmente.

All’ordine del giorno della seduta odierna la declassificazione e dismissione al Comune di Bajardo del tratto di strada provinciale tra il km 17+523 (intersezione con la SP 63) ed il termine tratto di competenza provinciale km 17+693.

Si parlerà quindi del Bilancio di Previsione 2022/2024 con una variazione e dell’adozione dello Schema di Rendiconto di gestione 2021.

Infine verrà discussa la convenzione fra la Provincia di Imperia ed Invimit Srg Spa, per l'affidamento di uno studio di analisi diagnostica e valutazione della vulnerabilità sismica dell’edificio storico monumentale che ospita la Provincia e la Prefettura.