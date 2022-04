Vento forte in tutta la provincia con punte oltre i 60 km/h: domani una tregua ma sabato e domenica piove (Foto)

Giornata particolarmente ventosa, quella odierna nella nostra provincia con picchi che hanno superato anche iu 60 km/h di raffica ma che, fortunatamente, non hanno provocato danni o problemi se non qualche scooter caduto.

La forza del vento più elevata si è registrata curiosamente in due distinte località, Poggio Fearza e Ventimiglia: con 63,36 km/h, in orari diversi tra loro, il picco più elevato della giornata. Subito dopo troviamo Imperia con 54,36, Sanremo 48,24, Diano Marina 31,32 e Pornassio 28,08.

Nel corso della notte e della giornata di domani sono previste ancora raffiche di burrasca (70-80 km/h) e punte fino a 90-100 km/h in prossimità dei crinali. Il vento, però, calerà già dalla tarda mattinata con rotazione dai quadranti meridionali.

Il maltempo tornerà sabato, quando un nuovo fronte atlantico interesserà la regione con piogge inizialmente sparse tendenti ad assumere carattere diffuso, possibili rovesci di intensità al più moderata. In serata possibili temporali, con venti in graduale rinforzo dai quadranti meridionali, anche rafficati (50-60 km/h). Mare in aumento fino a molto mosso.

Domenica, anche se la previsione più precisa verrà fatta domani, è prevista ancora pioggia sulla nostra provincia, con i fenomeni che dovrebbero attenuarsi nel corso del tardo pomeriggio, inizio serata.