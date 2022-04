Un furgoncino che era parcheggiato in via Diano Castello a Diano Marina è stato distrutto da un incendio, divampato intorno alle 4 di questa notte.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Imperia, che hanno spento le fiamme ed evitato che le stesse potessero estendersi ai mezzi vicini.

Sono subito scattate le indagini per risalire alle cause del rogo. Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, compresa quella dolosa.