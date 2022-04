Ventimiglia: domani al 'Fermi-Polo-Montale' si celebra l'Earth Day, giornata mondiale della terra

Domani si celebra in tutto il pianeta l'Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra, manifestazione globale ideata nel 1970 per la salvaguardia dell'ambiente e la corretta gestione delle risorse naturali.

L'istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia intende dedicare tutte le attività didattiche previste nella giornata, e per tutte le classi, al tema, iniziativa che rientra nelle giornate annuali dedicate all'Educazione Civica, al pari della Giornata Mondiale dei diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza, della Giornata della Memoria e a quella dedicata alle Vittime di mafia.

Per questo è previsto un incontro speciale, dalle 9 alle 10:30, denominato "A scuola di ecologia", che prevede, sotto il coordinamento generale della Referente di Ed Civica, la professoressa Lia Gagliano, l'intervento della Dirigente Scolastica, la dottoressa Antonella Costanza, e la lezione del prof. Enrico Carta, Docente del "Marco Polo" e Ricercatore presso "Delfini del Ponente".

"La tematica della tutela ambientale a scuola è assolutamente prioritaria -afferma la Dirigente- soprattutto alla luce della drammatica prospettiva di un impoverimento concreto delle risorse previsto per un futuro che si prospetta molto vicino. Avere rispetto per l'ambiente vuol dire soprattutto ipotecare il futuro dei nostri ragazzi e qualificare la bontà della loro stessa esistenza".

L'incontro avrà come fulcro l'Oasi naturalistica del Nervia, piccolo scrigno di biodiversità a pochi passi da noi che va protetto come simbolo di un equilibrio che non può più essere derogato e rinviato.