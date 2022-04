Ospedaletti: elargiva sconti in cambio di plastica da riciclare, macchinetta ferma da circa tre anni

Sarà stato il periodo Covid, forse la ditta alla quale era stata affidata non se ne sta occupando più ma, purtroppo, rimane il fatto che la macchinetta per raccolta della plastica di piazzale Europa a Ospedaletti, è ferma da circa tre anni senza che nessuno se ne occupi.

Era stata installata prima del periodo Covid e, secondo quanto affermato dalla precedente Amministrazione ai tempi (quella guidata dal Sindaco Blancardi) molti cittadini e turisti portavano le loro bottiglie di plastica e le lattine, per ottenere sconti in alcuni esercizi della zona. Ma, da diverso tempo la macchina non funziona più, probabilmente è stracolma e nessuno se ne occupa.

Un vero peccato perché si tratta di un piccolo ma lodevole modo per aiutare la raccolta dei rifiuti differenziata che, come tutti sappiamo, non funziona nel migliore dei modi nella nostra provincia. Al momento la macchinetta è bloccata e non si sa nemmeno se le convenzioni con i negozi siano ancora attive.

Nessuno, ovviamente, sta conferendo più bottiglie mentre la macchina sembra (dalla foto che pubblichiamo) bloccata con le ultime bottiglie che sono all’ingresso delle feritoie previste. Abbiamo provato a contattare l'azienda con la quale il Comune aveva promosso l'iniziativa ma, al numero telefonico pubblicizzato non risponde nessuno, il sito Internet è chiuso mentre il profilo Facebook è fermo a oltre un anno fa.

Sarebbe opportuno un intervento per riportare la macchinetta in funzione e aiutare in questo modo la differenziazione di plastica e lattine.