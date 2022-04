Imperia, il Comune stanzia 175 mila euro per il restyling di piazza della Vittoria e viale Vittorio Veneto

Il Comune di Imperia appronta la programmazione del 'piano asfalti' e lo fa con una delibera del settore Lavori pubblici che prevede la manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano di piazza della Vittoria e viale Vittorio Veneto.

L'ente ha stanziato 175 mila euro per questi due interventi e le somme sono state inserite nell'esercizio per l'anno in corso all'interno del bilancio 2022-2023. I fondi impiegati rientrano nel decreto del 16 giugno scorso e che prevede l'assegnazione ai comuni del contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2021,2022 e 2023.

Nei giorni scorsi è stato depositato il progetto definitivo-esecutivo redatto dall'ufficio tecnico del settore Lavori pubblici, manutenzione e patrimonio. In un primo momento sia piazza della Vittoria che viale Vittorio Veneto erano incluse nel maxi 'piano asfalti' per cui l'ente investirà 2milioni e 700mila euro e sono 47 strade coinvolte per un totale di quasi 65 mila metri quadrati. "Vista, però l'urgenza dei lavori , ci spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Ester D'Agostino, l'Ente ha proceduto all'approvazione di questo progetto specifico che partirà a breve e le somme precedentemente stanziate per le due vie verranno poi reimpiegate nel 'piano asfalti' che partirà dopo l'emanazione del relativo bando di gara".

Durante l'ultima seduta del consiglio comunale, tenutasi lo scorso 13 gennaio, l'aula ha approvato l'aggiornamento del piano triennale proposto dall'assessore ai Lavori pubblici Ester D'Agostino. L'intervento, che prevede il completo ripristino e la messa in sicurezza delle vie interessate, sarà suddiviso in due lotti (frazioni e centro) e i lavori prenderanno il via con l'inizio dell'estate.

Il piano asfalti sarà finanziato con un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti, che costerà 100 mila euro all'anno al Comune. Le strade interessate sono per il Lotto 1 (Frazioni): Via Sant'Agata, Via Nostra Signora delle Grazie, Strada Cason Della Guardia (Artallo), Via Panegai, Salita Monti, Salita Costa Rossa, Strada Savoia, Strada delle Rocce, Via Don Orengo (Montegrazie), Strada dei Pini, Corso Allende, Strada Ronchi Brighei, Via G.Airenti, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, Via Coppi Rossi, Via Poggi, Salita Aicardi (Poggi), Strada Cianà, Strada del Colle (Poggi), Via Vasia, Via Regina Pacis, Via San Bartolmeo (Caramagna), Strada Volpe Cavassi (Torrazza), Strada San Benedetto (Artallo), Strada Ciosa, Via Carrugiu de Baten (Artallo), Strada Domè (traversa di Via Vasia), Via Armanna Superiore. Per il Lotto 2 (Centro): Via Nizza, Corso Garibaldi, Viale Matteotti, Via Verdi, Via Rambaldo (Borgo Marina), Via Acquarone (parte alta), Via Saffi, Via Spontone, Corso Roosevelt, Via Parini, Via Antica della Gisutizia, Via Scarincio, Via Pirinoli, Strada Parco Urbano, Via Silorata, Via Schiva, Via Caprile.