Lo chef Matteo D’Elia inaugura a Pasqua il suo ‘Umami restaurant’ nell’asilo Roi a Badalucco

L’ex asilo di Badalucco è pronto a un nuovo inizio: il 17 aprile apre dopo un'importante ristrutturazione il ristorante “Umami”. Il concept nasce da una partnership tra il talentuoso Chef Matteo D’Elia, Olio Roi, Birrificio Nadir e Taggiasco Gin.

La ristrutturazione portata avanti dai Roi di quello che era l’asilo di Badalucco è volta a esaltare l’eleganza di un edificio storico del paese, senza però cancellarne l’identità. Attraverso i cambiamenti apportati, la struttura, pur rimanendo riconoscibile nei suoi caratteri fondamentali, si affaccia alla contemporaneità, diventando un punto di riferimento di eccellenza e unicità. La nuova veste, insieme al servizio curato ed esclusivo e all’attenzione ai particolari, crea un’esperienza indimenticabile, grazie all’esaltazione del dettaglio, ai giochi di luce e ai materiali utilizzati di grande qualità. Protagonista assoluto è il legno di ulivo che crea un fil rouge tra modernità e tradizione ligure.

Umami Restaurant nasce per rispondere al desiderio della ricerca del benessere, con l'obiettivo quotidiano di valorizzare al meglio la materia prima, mettendo in discussione i classicismi, senza dimenticarsi però della loro struttura. Il nome ha da subito l’intento di comunicare l’idea che caratterizza lo chef e che lo spinge a ricercare nuovi recettori di gusti. L’obiettivo dell’Umami Restaurant è quello di scegliere il meglio delle materie prime trasformandole in "Un'esperienza culinaria diretta, non democratica, provocante e senza mezzi termini”.

La passione per la cucina e l’amore per l’ospitalità sono gli ingredienti principali all’interno di ogni piatto offerto agli ospiti. Rivisitazioni contemporanee di una cucina fusion caratterizzata da eleganza e stile. Completa l’offerta la prestigiosa carta dei vini e distillati scelti con cura e approvati dallo Chef: all’interno della cantina si possono trovare etichette italiane frutto di un’accurata ricerca e selezione per una food experience davvero indimenticabile.

Grazie alla collaborazione con i partner indicati, all’interno dell’Umami Restaurant troviamo i prodotti della gamma Roi, dall’olio alle olive, il gin Taggiasco e le birre artigianali del birrificio Nadir.