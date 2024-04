Taggia, il gruppo 'Progettiamo il Futuro' punta il dito contro il sindaco Conio sul caso Fornace Srl: “Conflitto di interessi”

“Abbiamo sempre posto a base della nostra azione politica il benessere dei cittadini di Taggia”.

Così esordisce il gruppo consiliare 'Progettiamo il Futuro' che punta il dito contro l'amministrazione e il sindaco Mario Conio: “Un anno fa avevamo depositato una mozione in consiglio comunale per chiedere di attivare una procedura legale per ottenere dalla Fornace Srl (soggetto attuatore del centro di grande distribuzione prima Lecrerlc ora Conad in via Privata Roggeri), gravemente inadempiente agli obblighi della convenzione urbanistica nel trasferire la proprietà e l'utilizzo di importanti beni immobili quali parcheggi ed opere pubbliche al Comune, la penale ammontante ad oltre 30 milioni di euro”.

“La nostra richiesta - aggiungono - era quella di invitare la giunta comunale, il cui sindaco a nostro giudizio aveva partecipato alle operazioni tecniche e professionale del complesso immobiliare, di ottenere comunque un risarcimento danni o altra utilità dal privato palesemente in ritardo. Il sindaco affermava pubblicamente in seno al consiglio comunale che: riteneva infondato ed inopportuno chiedere la penale; lo stesso non aveva avuto nessun ruolo come professionista essendo stato il padre ad aver operato per conto del privato; in ogni caso la procedura legale era di competenza degli uffici non potendo essere la parte politica, nella specie la Giunta ad operare nel senso richiesto nella mozione; pertanto tutta la maggioranza votava negativamente. Oggi, documenti alla mano, possiamo affermare, senza potere essere smentiti, che invece il soggetto attuatore ha offerto al sindaco e non agli uffici, individuando cosi nella parte politica il suo interlocutore, la somma di 40 mila euro per dieci anni oltre al pagamento delle spese passate e future di gestione dei parcheggi promessi e mai trasferiti al Comune, così smentendo le affermazioni del primo cittadino”.