Bordighera: giovedì prossimo alle 19 torna il Consiglio comunale della città delle palme

E’ stato convocato per giovedì prossimo alle 19 il Consiglio comunale di Bordighera, come sempre nella sala Rossa di Palazzo del Parco.

All’ordine del giorno la costituzione di diritto di superficie nell'area ospedaliera di Bordighera concernente la realizzazione e gestione di un corpo di fabbrica per servizi territoriali ad alta complessità e di una centrale per gas medicali. Quindi il regolamento per lo svolgimento in modalità telematica della seduta del consiglio comunale, della giunta comunale e degli altri organi.

Si parlerà del trasferimento a Rivieracqua della gestione del servizio idrico integrato acquedotto (captazione, adduzione, distribuzione, misura e vendita di acqua potabile ed irrigua), fognatura e depurazione. In approvazione il piano economico finanziario (P.E.F.) del 2022 e gli adempimenti conseguenti.

Sarà poi la volta della determinazione delle tariffe componente la TARI (tassa raccolta e smaltimento rifiuti) per il 2022 con una riduzione per i problemi economici dettati dal Covid-19.

Al termine si discuterà la mozione presentata dai gruppi consiliari Civicamente Bordighera e Semplicemente Bordighera in merito all'aspettativa che venga colta l'opportunità di far nascere una ‘Casa della Comunità’ nel complesso dell'Ospedale Saint Charles e che si attivi una pianificazione per i servizi ospedalieri e di emergenza.