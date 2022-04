Lucinasco: da aprile al via visita guidata del complesso museale diffuso

La Parrocchia di Lucinasco, di concerto con l'Amministrazione comunale e l'associazione Pro Loco, hanno organizzato, a partire dal mese di aprile, la visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (completa ricostruzione d'ambienti legati al lavoro agreste).

"Nel primo museo - si spiega nel comunicato - è situato il Compianto, gruppo ligneo policromo rappresentante la passione di Cristo: trattasi di un'opera composita, di natura unica che viene periodicamente esposta anche in altre manifestazioni, mostre e che ha riscosso ampio successo fra i visitatori.



Le altre sezioni sono la ricostruzione fedele di una casa contadina (all'interno sono mantenute le ambientazioni del tardo Ottocento), del frantoio per la produzione dell'olio e un'ampia esposizione di strumenti e attrezzi agricoli da lavoro oggi non più in uso che riportano indietro nel tempo.

La visita del complesso museale avverrà tutte le domeniche con il seguente orario: al mattino dalle 10 alle 12, al pomeriggio dalle 16 alle 18 (eccetto la domenica di Pasqua dove l'apertura sarà limitata all'orario pomeridiano come appena indicato).

Con la definizione dell'orario di visite non sarà più possibile visitare individualmente il Museo nel resto della settimana: sarà permesso solo ai gruppi previo accordo che potrà essere perfezionato contattando con congruo anticipo gli uffici Comunali al numero 0183/52425.

Con la sinergia di Parrocchia, Comune e Pro loco si è voluto dare certezza agli orari di visita del complesso museale al fine di una fruibilità continua e ordinata della possibilità di accesso a una struttura composita che è stata valorizzata negli anni con il lavoro di molte persone che con passione e competenza ne hanno permesso la realizzazione.

Si segnala infine che nella mattinata del lunedì di Pasquetta sarà aperta ai visitatori la chiesa della Maddalena - monumento nazionale - con celebrazione della S. messa alle ore 11.15".