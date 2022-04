Vacanze in Grecia: tutti i collegamenti marittimi con l'Italia

La Grecia è da sempre una delle mete preferite dei turisti italiani. Così vicina e facilmente raggiungibile, ci offre un mare meraviglioso, e con la sua grande e antica ricchezza storica e culturale la rende unica al mondo. Seconda solo all'Italia.

COLLEGAMENTI VIA MARE ITALIA-GRECIA

Sono ben otto le compagnie dei Traghetti Italia Grecia via mare, con molte tratte con partenze soprattutto dal Sud ma non solo.

Grimaldi Lines effettua traversate tutto il periodo dell'anno in orario notturno nella tratta Brindisi-Igoumenitsa e poi proseguire verso Patrasso in circa 17 ore di viaggio.

La compagnia A-Ships Management offre partenze solo nel periodo estivo, da luglio a settembre, da Brindisi verso Corfù e Igoumenitsa.

La compagnia Anek Lines effettua le tratte con partenze tutto l'anno da Venezia e Ancona verso Igoumenitsa e Patrasso. Partenze solo estive invece per la tratta Ancona-Corfù.

Liberty Lines collega Otranto a Corfù e Paxos solo nel periodo estivo, da metà giugno a metà settembre, in quattro-cinque ore con partenza diurna.

Minoan Lines effettua traversate tutto l'anno dal porto di Ancona verso Igoumenitsa e Patrasso in 18 ore circa. Anche le partenze da Venezia vengono effettuate tutto l'anno, con due corse settimanali in notturna, con una durata di viaggio verso Patrasso e Igoumenitsa dalle 28 alle 33 ore.

La compagnia Red Star Ferries collega Brindisi con Corfù e Paxos solo nei mesi di luglio e agosto con una corsa notturna settimanale di 16 ore. Nello stesso periodo, sempre in notturna, si può partire da Brindisi verso Cefalonia e Zante, con una durata di traversata di 18 ore circa.

Super Fast Ferries effettua tratte tutto l'anno da Ancona e Bari verso Igoumenitsa e Patrasso, e nei mesi estivi di luglio e agosto viene introdotto anche uno scalo a Corfù partendo da Ancona.

La compagnia Ventouris Ferries effettua sei partenze solo nei mesi estivi, da luglio a metà settembre, con sei partenze settimanali da Bari a Igoumenitsa con corse notturne da 14 ore, e una corsa al giorno verso Corfù in 12 ore.

SERVIZI A BORDO

Tutte le compagnie che offrono i collegamenti marittimi per la Grecia sono dotate di cabine private o confortevoli poltrone, per far trascorrere al meglio il viaggio. Inoltre a bordo si possono trovare punti di ristoro per tutti i gusti e tutte le tasche, come caffetterie, ristoranti, snack bar e ogni genere di intrattenimento. C'è tutto quello di cui si ha bisogno: si può fare shopping nei negozi, ballare in discoteca, vedere un film o rilassarsi nel centro benessere. Ma anche i più piccoli possono divertirsi nelle aree gioco fatte apposta per farli svagare.

Tutto è predisposto per far vivere i traghetti anche alle persone diversamente abili o con difficoltà motorie, ed è garantita l'assistenza all'occorrenza.

Sempre consigliabile arrivare in anticipo per l'imbarco di auto e moto per garantire lo svolgimento delle operazioni in massima sicurezza e tranquillità. Solitamente le compagnie indicano l'orario in cui presentarsi, a seconda se si è dotati o meno di veicolo al seguito.

Gli amici a quattro zampe sono sempre ben graditi, e hanno delle aree riservate per stare con i loro padroni. Devono essere assolutamente in regola con le vaccinazioni previste, i più piccoli possono stare nel loro trasportino e i cani più grandi devono stare al guinzaglio ed essere dotati di museruola.