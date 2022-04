Persone & Aziende: il mondo di AIDP, Rodolfo Magosso: "Un'opportunità unica di esperienza e conoscenza" (Video)

Per la rubrica 'Persone & Aziende, il mondo di AIDP', questa settimana abbiamo intervistato Rodolfo Magosso, socio di AIDP Liguria e HR director del gruppo Messina.

AIDP va incontro a tutti i professionisti che lavorano nel campo delle risorse umane, in Liguria ne fanno parte circa duecento soci, in tutta Italia sono circa quattromila. “Sono socio di AIDP da tanti anni, - spiega Magosso - prima in Piemonte e poi in Liguria. Farne parte è un motivo di confronto di aggiornamento, di ricerca di benchmark, di esperienza e di conoscenza con i colleghi. Per esempio, meno di un anno fa è nata una chat all'interno della quale chi ha un problema lo posta e gli altri contribuiscono alla risoluzione, e anche chi non ha avuto quel problema mette in archivio un expertise particolare che può servire sicuramente in corso di prosecuzione dell'attività lavorativa”.

Sulle opportunità che un socio AIDP può cogliere per il futuro, Magosso racconta un aneddoto personale: “Qualche mese fa mi è stato chiesto se avessi voglia di cimentarmi come rappresentante di AIDP Liguria nell'ambito di un gruppo di lavoro nazionale riguardante le best practice. Questa per me è un'opportunità fondamentale, perché è un modo per cogliere, con i rappresentanti di AIDP delle altre regioni le azioni messe in atto su varie tematiche che attengono alla gestione”.

AIDP è un’associazione apolitica e senza fine di lucro che riunisce tutti coloro che operano nel nostro Paese in funzioni direttive, di responsabilità e di consulenza nell’area del Personale di aziende e istituzioni pubbliche e private nonché coloro che si occupano delle problematiche del rapporto “Persona e Lavoro” in qualità di studiosi, ricercatori e accademici.

Costituitasi nel 1960, AIDP è presente su tutto il territorio nazionale attraverso 17 gruppi regionali per valorizzare, condividere e incentivare uno sviluppo serio e responsabile delle professionalità HR. Attraverso iniziative, pubblicazioni, progetti e ricerche sulle più importanti tematiche attinenti il mondo del lavoro e il futuro della direzione HR AIDP è fonte di servizi professionali e motore di sviluppo della professionalità dei Soci. L’Associazione organizza annualmente il proprio Congresso Nazionale che costituisce l’appuntamento italiano fondamentale per l’aggiornamento e l’analisi strategica sul management delle Risorse Umane.

AIDP oggi riunisce oltre 4000 Soci. Con AIDP promotion srl e i gruppi regionali organizza gratuitamente per i propri Soci oltre 250 incontri formativi d’eccellenza all’anno e attiva confronti e analisi di aggiornamento sul mercato del lavoro e sul business delle Human Resources. AIDP è partner riconosciuto dalle istituzioni per analizzare e interpretare lo scenario del lavoro italiano, a livello internazionale è componente attiva di EAPM (Associazione Europea di Direzione del Personale), WFPMA (Federazione Mondiale delle Associazioni di Direzione del Personale) e fondatrice di FMRH (Federazione Mediterranea per lo studio e la diffusione delle tematiche relative alla gestione delle Risorse Umane). Nel 2006 aderisce al Global Compact dell’ONU e contribuisce alla stesura del primo Codice Etico-Deontologico dei Responsabili delle Risorse Umane nell’area euro.