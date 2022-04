Elezioni per il rinnovo delle Rsu in Asl1, la Cis Fp si conferma primo sindacato

La Cisl vince in maniera netta nelle elezioni per il rinnovo delle Rsu nella Asl1 Imperiese. Con 589 preferenze, la Cis Fp si conferma ancora una volta il primo sindacato nell’azienda sanitaria. Su 30 seggi da assegnare, la Cisl Fp ne conquista 12, uno in più rispetto alle precedenti elezioni del 2018.

“È stato un grande momento di partecipazione democratica, che ha visto recarsi alle urne il 67 % dei dipendenti aventi diritto al voto - commenta Nico Zanchi, coordinatore territoriale CISL FP - non era facile e noi ci siamo riusciti, con gruppo di candidati che ha visto numerose novità, ma ugualmente uniti e pronti ad affrontare tutti insieme le sfide che verranno”.

Ottimo risultato anche nella casa di riposo Asp Imperia dove su tre seggi da assegnare Cgil Cisl Uil ne conquistano uno a testa.

“La Cisl Fp risulta essere sempre più rappresentativa in tutti i comparti della funzione pubblica - prosegue Domenico Mafera, segretario Cisl Fp Liguria - nel comparto delle funzioni locali ottimo il risultato al Comune di Sanremo, dove con 97 preferenze la CISL FP è il primo sindacato e non solo, raggiungiamo il massimo risultato anche in Camera di Commercio, in amministrazione provinciale, e incrementiamo il numero di seggi al Comune di Imperia. Nelle funzioni centrali della Provincia di Imperia senza dubbio la CISL FP rappresenta complessivamente il primo sindacato, con un risultato di estremo rilievo all'Agenzia delle Entrate dove con 71 voti su 110 ci vengono attribuiti ben 5 seggi su 7, ma non solo, anche all'Inps, al Tribunale di Imperia, all'Ispettorato del Lavoro, e in altri ministeri, raggiungiamo la prima posizione”.