Sanremo Pride 1972-2022: al Palafiori si fa la storia del movimento LGBT+ con l'esposizione “Una Comunità in Mostra” (Foto e Video)

A Sanremo è il giorno dell'orgoglio rainbow. In attesa del 'Sanremo Pride' di questo pomeriggio, la mattinata si è aperta con l'inaugurazione dell'esposizione “Sanremo Pride 1972-2022 | Una Comunità in Mostra” ospitata al Palafiori di corso Garibaldi.

La mostra ripropone le immagini del 5 aprile 1972, quando iniziò al Casinò di Sanremo il 1° Congresso internazionale di Sessuologia del CIS, Centro Italiano di Sessuologia, sul tema “Comportamenti devianti della sessualità umana”. Il 'FUORI!', Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano nato a Torino da poco meno di un anno, colse la notizia come la prima concreta opportunità per uscire alla luce del sole, sia come persone che come movimento. Quindi si presentarono davanti alla sede del congresso la mattina della sua inaugurazione, e accolsero i delegati con volantini, manifesti e slogan, in italiano, in inglese e francese. Per la prima volta omosessuali donne e uomini si presentavano non più come vittime ma come protagonisti della loro vita, decisi a “non permettere più” che altri potessero decidere al loro posto.

Oggi nella Città dei Fiori si celebra il 50° anniversario e le immagini esposte al Palafiori raccontano meglio di mille parole il significato di quel giorno.

All'inaugurazione hanno preso parte: Silvana Ormea, Assessora Cultura Comune di Sanremo; Jonathan Terino, Pastore Chiesa valdese Sanremo, membro della commissione “Fede, Genere e Sessualità”, delle chiese battiste, metodiste e valdesi; Daniele Ferrari, Università di Siena; Giovanni Lizzio, Anlaids Liguria; Claudio Tosi, coordinamento eventi Sanremo Pride.

L'incontro di apertura è stato moderato dalla giornalista Laura Guglielmi.

Questo pomeriggio il tanto atteso appuntamento con il 'Sanremo Pride'. Il raduno è in programma alle 15.30 a Pian di Nave, il corteo sfilerà sulla pista ciclabile fino all'altezza del chiosco Ruffini per poi salire in corso Garibaldi e concludersi in piazza Colombo.