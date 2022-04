Sanremo: rimossi in poche ore dopo la nostra segnalazione i pannelli della corrente in piazza Borea D'Olmo (Foto)

Pronto intervento in poco meno di tre ore, da parte di Amaie, per la rimozione dei pannelli con la corrente elettrica segnalati in tarda mattinata, in un luogo dove spesso giocano anche i bambini.

Alcuni commercianti di piazza Borea D’Olmo avevano infatti al Comune di intervenire per evitare pericoli. I pannelli, dove secondo i commercianti sarebbe presente la corrente ‘trifase’, sono stati installati per il periodo del Festival e più volte ne è stata richiesta la rimozione.

A due mesi dal termine della kermesse canora matuziana, i panelli erano oggi ancora presenti e, dopo la nostra segnalazione (QUI), sono stati immediatamente rimossi mettendo la zona in sicurezza.