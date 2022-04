Imperia: l'On. Mulè sulla guerra in Ucraina "A breve incontro Putin-Draghi, nucleare opzione non realizzabile" (Video)

La presenza ad Imperia del Sottosegretario alla Difesa, l’On. Giorgio Mulè, ha ovviamente portato a parlare anche della guerra in Ucraina e, come confermato dallo stesso esponente del Governo, a un prossimo incontro tra il Presidente russo Putin e il Premier italiano Draghi.

“E’ sul tavolo un incontro tra i due, soprattutto perché l’Italia si è posta ed è stata accettata anche dall’Ucraina come garante di un eventuale percorso di pace. Questo ci fa essere centrali nella soluzione della crisi che ci ha visto sempre dalla parte della pace e mai da chi cerca la guerra”. Si parla molto anche di italiani che stanno combattendo in territorio ucraino con l’esercito russo: “I ‘foreign fighter’ sono inseriti nel nostro codice penale come una categoria perseguita penalmente, se danno sostegno a formazioni di carattere terroristico. Sono previste anche pene fino a 12 anni per loro”.

In relazione alla spesa per gli armamenti lei cosa ne pensa? “La mia è una posizione netta, anche perché si è trattato di una tempesta in un bicchier d’acqua. Non c’è mai stata la prospettiva di aumento fino a 20 miliardi nel ’23 e ’24, come sostenuto dai ‘5 Stelle’. E’ chiaro fin dal 2014 un percorso stabile nel tempo che, a seconda del Pil è previsto che una parte sia destinata alla difesa. Il tutto ricordando che, durante la presidenza di Conte, le spese militari sono cresciute di oltre 3 miliardi in due anni, mentre il Pil era contratto del 9%. La polemica di questi giorni è pretestuosa e strumentale oltre al fatto che non aiuta la politica del nostro paese”.

In questo momento di guerra c’è il timore del nucleare: “E’ una possibilità che esiste, visto la Russia ha le armi per farlo. E’ un’opzione che non vede però alcun vincitore e confidiamo che è ipotetica ma non realizzabile”.