Diano Marina: voto di scambio ‘light’, chiesta l’assoluzione per Chiappori e Manitta “Mancano le prove dell’accordo elettorale illecito”

“Ci sono elementi di forte sospetto e lo scenario di fondo è tale da rendere plausibile la ricostruzione delle accuse, come la nomina di Domenico Surace quale amministrazione delegato della GM, ma questa è una lettura dei fatti che non va da considerarsi esclusiva. Gli elementi di prova raccolti non sono però sufficienti”: queste le parole pronunciate stamani dal pm della Procura di Imperia, Luca Scorza Azzarà, che all’esito della requisitoria ha richiesto al giudice monocratico Antonio Romano l’assoluzione per l’ex vice sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori, difeso dall’avvocato Emanuele Lamberti, e per Bruno Manitta, assistito da legale Roberto Travia, attuale vicesindaco della città degli aranci e all’epoca dei fatti assessore di Giunta.

I due erano accusati di voto di scambio 'light', ossia non aggravato dal metodo mafioso. Chiappori e Manitta furono gli unici a rinunciare alla prescrizione. A processo infatti, erano finiti con questa accusa ex vice sindaco e attuale primo cittadino di Diano Cristiano Za Garibaldi, l’ex assessore Francesco Bregolin, attuale presidente del Consiglio comunale, l'amministratore unico di Gm Domenico Surace, il padre Giovanni Surace, e l'ambulante Giovanni Sciglitano. Per tutti la vicenda si è chiusa con la prescrizione mentre Chiappori e Manitta hanno deciso di rimanere a processo.

Secondo la Procura i due, in particolare, erano accusati di aver stretto un accordo illecito “con il gruppo dei calabresi per ricevere voti in cambio di vantaggi. Voti questi indirizzati tramite Domenico Surace, ha detto oggi in aula il pm. Ma - ha chiosato l’accusa - la linea di confine tra il semplice appoggio e l’illecito accordo per ottenere vantaggi è molto sottile. Rimane il sospetto su alcuni comportamenti come la presenza di Surace alle riunioni, pur non avendo alcun titolo, politiche-amministrative. Ma, comunque non vi sono elementi probatori che possano comprovare l’accordo illecito e nemmeno se lo stesso sia avvenuto prima o eventualmente dopo l’elezione di Chiappori e dei membri della sua lista”.

Uno degli elementi che aveva originato le accuse era la richiesta di spostamento del banco del marcato di Scigliatano. “Richiesta che poi non venne accordata dall’allora consigliere comunale delegato al commercio Davide Carpano ma su cui furono esercitate pressioni, ha evidenziato il pm, e lo stesso venne convocato e redarguito dal sindaco per il mancato spostamento”. Ma anche in questo caso per l’accusa non vi è la prova che tali pressioni siano da ricollegare ad un eventuale accordo illecito.