Ventimiglia: continua a violare il divieto di dimora in provincia, straniero portato in carcere

Un cittadino straniero è stato arrestato dai carabinieri di Ventimiglia per violazione del divieto di dimora in provincia di Imperia. Il soggetto è stato controllato nella serata di ieri, nella città di confine nell'ambito dei controlli del territorio straordinari disposti dal comando provinciale dell'Arma.

In passato l'extracomunitario fermato era già stato più volte identificato nella città di confine nonostante il divieto di dimora in provincia. Queste circostanze sono state puntualmente segnalate all’autorità giudiziaria che ha disposto il trasferimento del soggetto in carcere a Sanremo.