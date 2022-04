Sanremo: entro pochi giorni sarà chiuso il cantiere di via Nino Bixio, i posti auto tornano a disposizione

Dopo l’ok della Sovrintendenza il cantiere di via Nino Bixio, durato oltre 6 mesi, è pronto per diventare solo un ricordo. L'impresa ha terminato il proprio intervento chiudendo lo squarcio nell’asfalto rimasto aperto da quando sono stati trovati reperti degni di approfondite analisi.



In totale il Comune ha speso circa 200 mila euro per andare incontro alle richieste della Sovrintendenza; notevoli anche le conseguenze sul cronoprogramma per il tanto atteso via al maxi progetto per il restyling di porto vecchio.

A breve il cantiere sarà definitivamente smantellato e via Nino Bixio potrà tornare a contare sui posti auto ‘congelati’ negli ultimi 6 mesi, un piccolo patrimonio utile in vista delle feste di Pasqua e dell’imminente alta stagione.

La fine dei lavori darà, di fatto, il via alla fase di gara per l’assegnazione dei lavori che cambieranno il waterfront di Sanremo.