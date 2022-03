Sabato prossimo, il Premio Campiello Opera Prima 2021 Daniela Gambaro a Cervo in blu d’inchiostro 2022

Sabato 2 aprile 2022 alle 17.00 all’Oratorio di Santa Caterina Daniela Gambaro, Premio Campiello opera prima 2021, è ospite di Cervo in blu d’inchiostro con il suo libro Dieci storie quasi vere (Nutrimenti, 2021). Dialogano con lei Armida Drago, vicepreside e docente di lettere dell’Istituto Ruffini di Imperia e Francesca Rotta Gentile, docente di lettere dell’Istituto Colombo di Sanremo. L’incontro sarà animato da interventi musicali a cura dell’Associazione San Giorgio Musica di Cervo.

Prima dell’incontro, alle ore 15.00, Aperi-libro, passeggiata letterario-artistica per il borgo con la dott.ssa Elisa Bianchi, archeologa, assaporando le pagine del libro protagonista della giornata. Punto d’incontro: parcheggio di fronte alla Farmacia, SS1 Aurelia. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

La partecipazione all’Aperi-libro delle 15.00 e all’incontro delle 17.00 in Oratorio è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria online sul sito www.cervofestival.com con la possibilità di selezionare l’Aperilibro, l’incontro o entrambi.

Cervo in blu d’inchiostro 2022 segna l’avvio del progetto Lento – Cervo borgo di cultura sostenibile, un ambizioso piano di valorizzazione culturale del Borgo esito della vittoria del bando In Luce di Fondazione Compagnia di San Paolo, al quale il Comune di Cervo partecipa insieme a Proloco Progetto Cervo e alla cooperativa di Comunità Pollaio Aperto. La rassegna ha ricevuto quest’anno il patrocinio della Regione Liguria e della Provincia di Imperia.

L’incontro letterario con Daniela Gambaro si svolge in collaborazione con la Fondazione Premio Campiello. L’appuntamento è inoltre riconosciuto come formazione docenti per ogni ordine e grado e inserito dall’Istituto Ruffini di Imperia sulla piattaforma SOFIA (codice 69745).

Questi i prossimi appuntamenti della rassegna:

· Sabato 23 aprile in occasione della Giornata Mondiale del libro, Beatrice Masini con “Taccuino di una donna timida”, di Orsola Nemi

· Sabato 14 maggio: Carlo Lucarelli con “Leon” (Einaudi, 2021)

· Sabato 21 maggio: incontro con il Vincitore del Campiello Junior 2022 (i finalisti saranno resi noti ad aprile 2022)

· Sabato 24 settembre: convegno in vista del Centenario di Italo Calvino 1923-2023.

Il progetto Lento – Cervo borgo di cultura sostenibile è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori» della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, che mira alla valorizzazione culturale e creativa dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta rendendoli più fruibili e attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti, in una prospettiva di sviluppo sostenibile sia sociale sia economico.

Il libro

Un posto fresco e nascosto, dove vanno a finire tutti i palloni e i segreti d’infanzia. La ricerca di una tartaruga nel giardino di una famiglia pronta al trasloco. Un bambino che col primo sorriso sceglie a chi assomiglierà da grande. Un altro bambino nato così piccolo che sua mamma sogna le verrà ricucito nella pancia, fino a diventare maturo. Una donna che dimentica la figlia in automobile e va al lavoro, e non sa che le tartarughe piangono. Una babysitter che mangia solo pollo fritto, vuole diventare suora e dimentica il gas acceso, così disastrosa da essere tenera. Una stanza in più, dove di certo non può dormire un figlio, che nasconde qualcosa di pesante, qualcosa destinato forse a far crollare la casa intera. Due genitori che usano un inglese d’invenzione per parlare tra grandi e non farsi capire dai bambini. Una madre che ha perso un figlio e non si accontenta della logica e del buon senso, della matematica e della vita. E poi, una bambina luminosa, che attira le zanzare e non può mangiare i popcorn al cinema. Dieci storie quasi vere raccoglie dieci storie possibili, dieci sguardi sul quotidiano di famiglie, coppie, madri, bambini. Dieci racconti scritti con una penna leggera e precisa, capace di narrare anche le cose più difficili, quelle terribili e scomode che sono così reali, da essere quasi vere. La raccolta è stata finalista e ha ottenuto la menzione speciale al Premio Calvino 2019.

L’autrice

Daniela Gambaro è nata ad Adria, nel 1976. Si è laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Padova, ha frequentato il corso di Sceneggiatura al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e oggi lavora come sceneggiatrice per il cinema e la tv. Vive a Roma con il suo compagno e i suoi due bambini. Dieci storie quasi vere è il suo esordio nella narrativa.