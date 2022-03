L'orgoglio rainbow per le strade della Città dei Fiori: sabato 9 il 'Sanremo Pride' per i 50 anni del movimento LGBTI+ italiano

Sabato si terrà a Sanremo il Pride dei 50 anni del movimento LGBTI+ italiano, in occasione della ricorrenza del 1972, quando attivisti e attiviste da tutta Europa si riunirono nella Città dei Fiori per protestare contro un congresso di sessuologia che promulgava le cosiddette "teorie riparative".

Si trattò della prima manifestazione pubblica in Italia per la difesa della dignità e dei diritti delle persone omosessuali.

Il programma della giornata prevede alle 10.30 l'inaugurazione e la conferenza stampa per la mostra “Sanremo Pride 1972-2022 | Una Comunità in Mostra” al Palafiori di corso Garibaldi. Ingresso gratuito.

Alle 15.30 a Pian di Nave è previsto il ritrovo della sfilata “Sanremo Pride 1972-2022 | L'orgoglio torna a Sanremo” che poi si snoderà per le vie del centro.

Infine, alle 21.15 al Palafiori, lo spettacolo “Male male” di Daniele Gattano.