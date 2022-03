Convocata per il 20 aprile l’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club del Ponente Ligure

Il Presidente dell’Automobile Club del Ponente Ligure Sergio Maiga ha convocato l’Assemblea dei Soci in sessione ordinaria per il giorno 19 aprile 2022 alle ore 6.00 in prima convocazione e, in caso di mancanza del numero legale, per il giorno mercoledì 20 aprile 2022 alle ore 11.00 in seconda convocazione, presso la sede in Via T. Schiva, 11/19 ad Imperia per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente

2. Comunicazioni del Presidente

3. Approvazione del Bilancio di Esercizio 2022;

4. Varie ed eventuali.

“Per i Soci che volessero prenderne visione – si spiega nel comunicato -, il bilancio di esercizio 2021, dalla data odierna, rimane depositato ed è disponibile presso la Segreteria dell’Ente. Il presente avviso è affisso all’Albo Sociale dell’Ente ed in quello delle sedi operative. E’ altresì pubblicato nel sito web istituzionale www.ponenteligure.aci.it in Home Page ‘Notizie per i Soci’, nella sezione della ‘pubblicità legale’ e sui quotidiani locali on line. La riunione potrà tenersi in audio conferenza e/o video conferenza”.