Ventimiglia: partiti i lavori per il parcheggio di Bevera con 50 nuovi posti auto (Foto)

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio in zona Bevera. L'impianto dedicato alla sosta dei veicoli conterà ben 50 posti offrendo un'opportunità in più agli automobilisti residenti e turisti in una zona collaterale che, grazie a questo servizio, risolve di fatto una problematica importante.

L'importo totale per la costruzione è pari a 186.196,43 euro.