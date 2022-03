Liguria: lezione di Bolkestein, l'assessore regionale Scajola alla facoltà di Scienze Politiche di Genova

Questa mattina l’assessore regionale al Demanio Marittimo Marco Scajola è stato invitato dal Professore Marco Di Giulio della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova in qualità Coordinatore del Tavolo Interregionale Marittimo.

Un incontro con gli studenti del corso “Beni comuni, sostenibilità e politiche pubbliche” per esporre la complessa questione delle concessioni.



“È stato un piacere iniziare la giornata incontrando giovani preparati e motivati – ha commentato l’assessore Marco Scajola - che hanno seguito con attenzione ed interesse. Gli studenti attraverso le loro domande hanno dimostrato motivazione e preparazione, la loro formazione è importante per costruire una classe dirigente preparata e competente. Confrontarmi con i ragazzi è stata, anche per me, un’occasione dì crescita. Ringrazio il professor Di Giulio per l’invito, il dialogo con i giovani è sempre positivo e di grande stimolo”.