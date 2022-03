Ceriana: centinaia di visitatori oggi per la 30a giornata 'Fai di Primavera', il Sindaco "E' stato un successo" (Foto)

Centinaia di visitatori hanno ‘invaso’ pacificamente quest’oggi Ceriana, piccolo centro della Valle Armea nell’entroterra di Sanremo, protagonista della 30a giornata ‘FAI di Primavera’ per la nostra provincia, che si è svolto oggi nel borgo medievale.

Tre gli itinerari offerti ai visitatori, due interni al borgo e uno escursionistico. Locali strapieni con un menù apposito, in tutti i ristoranti e bar convenzionati, compresi anche i negozi di alimentari che hanno aderito con grande entusiasmo.

Moltissimi partecipanti anche all’escursione a San Giovanni per una bellissima giornata, terminata con la degustazione dei ‘friscioi’, le buonissime frittelle di Ceriana. Ma non solo, perché al termine della manifestazione, in piazza Marconi si è svolto anche il concerto della Banda Musicale del paese, diretta dal maestro Angelo Caviglia e accompagnata dal Presidente Angelo Lupi.

“E’ stato davvero un bel momento di cultura e allegria – ci ha detto il Sindaco Maurizio Caviglia - per ricominciare a vivere dopo due anni bruttissimi per la pandemia, anche se c’è un po’ di preoccupazione per la guerra. Speriamo in un bella stagione, che possa scacciare tutti i problemi. Voglio ringraziare il Fai, in particolare Carmen Lanteri, per aver organizzato al meglio l’appuntamento”.