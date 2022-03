La crisi economica frena la crescita delle startup innovative: Imperia ultima provincia ligure con solo 13 società

In Italia, al termine del quarto trimestre 2021, il numero di startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese è pari a 14.077, in aumento di 45 unità (+0,3%) rispetto al trimestre precedente. Il dato emerge dall'ultimo report realizzato da Unioncamere e Infocamere.

Secondo il regime vigente lo status di startup innovativa viene assegnato alle società di capitali costituite da meno di cinque anni, con fatturato annuo inferiore a cinque milioni di euro, non quotate e in possesso di determinati indicatori relativi all’innovazione tecnologica previsti dalla normativa nazionale.

La Lombardia rimane la regione in cui è localizzato il maggior numero di startup innovative: 3.749, pari al 26,6% del totale nazionale. Seguono il Lazio (1.700, 12,1% del totale), la Campania con 1.290 startup (9,1%) e il Veneto con 1.110 (7,9%). In coda figurano la Basilicata con 132 (0,9%), il Molise con 81 (0,6%) e la Valle d’Aosta con 21 (0,2%). La Liguria ne conta invece, 245. Il Trentino-Alto Adige è la regione con la più elevata incidenza di startup innovative in rapporto al totale delle società di capitali con meno di cinque anni e cinque milioni di fatturato annuo: circa il 5,5% è una startup innovativa. Seguono in graduatoria la Lombardia (5,1%) e il Friuli-Venezia Giulia (5%). Chiudono la classifica la Sicilia, la Sardegna e la Puglia (tutte con poco più del 2,5%). nazionale).

A livello provinciale Torino è quarta, preceduta da Milano (2.629), Roma (1.535) e Napoli (642). Genova è sedicesima con 197. In ciascuna delle prime 20 province in graduatoria sono localizzate più di 160 startup; per contro, le ultime 10 province della classifica presentano meno di 15 startup. Fanalino di coda è Vercelli, con 5 startup innovative, una in meno di Vibo Valentia e cinque in meno di Verbania, quartultima. Nel gruppo delle 20 province con meno startup innovative si trovano anche Imperia con 13 (99esima posizione su 105), come Asti; Savona con 16 (95esima) e La Spezia con 19 (89esima).

Se si considera il numero di startup innovative in rapporto al numero di nuove società di capitali attive nella provincia, al primo posto c'è Trento (circa l’8,4%); seguono Milano (6,5%), Pordenone (5,7%), Bologna (5,6%). Nella parte alta della graduatoria si posizionano anche Ascoli Piceno, al 5° posto (5,6%) e Cuneo, al 6°, dove quasi il 5,5% delle società di capitali avviate negli ultimi cinque anni e con meno di cinque milioni di fatturato è una startup innovativa.

Al 1° gennaio 2022, i soci delle 14.077 startup innovative per cui è disponibile il dato risultano 67.940, cioè 499 in meno rispetto al 30 settembre (-0,7%). Tra le oltre 386 mila società di capitali costituite in Italia negli ultimi cinque anni e ancora in stato attivo, il 3,7% risultava registrata come startup innovativa alla data della rilevazione. Il capitale sottoscritto complessivamente dalle startup risulta in aumento, attestandosi a quota 938 milioni di euro, per un capitale medio pari a 64.898 euro a impresa.

Per quanto riguarda la distribuzione per settori di attività, i nuovi dati indicano che il 75,7% delle startup innovative fornisce servizi alle imprese, il 16% opera nel manifatturiero e il 3% nel commercio. In alcuni settori economici l’incidenza delle startup innovative sul totale delle nuove società di capitali appare rilevante: è una startup innovativa il 40,7% delle nuove aziende che fabbricano computer, il 45,2% di quelle che fanno software e addirittura oltre il 71,4% di quelle attive in ricerca e sviluppo.

Emerge poi, che le startup innovative con una prevalenza femminile – ossia, in cui le quote di possesso e le cariche amministrative sono detenute in maggioranza da donne – sono 1.854, il 13,2% del totale: incidenza nettamente inferiore rispetto al 20,8% osservato l’universo delle neo-società di capitali. Le startup innovative in cui almeno una donna è presente nella compagine sociale invece, sono 6.036, il 42,8%: una quota anch’essa inferiore a quella fatta registrare dalle altre nuove società di capitali (45%).

Le startup innovative a prevalenza giovanile (under 35) sono 2.641, il 18,8%. Si tratta di un dato di tre punti percentuali superiore rispetto a quello riscontrato tra le nuove aziende non innovative (15,4%). Ancora maggiore è la differenza se si considerano le aziende in cui almeno un giovane è presente nella compagine sociale: queste rappresentano il 42,5% delle startup (5.988 in tutto), contro il 32,7% delle altre imprese. Infine, le startup innovative con una compagine sociale a prevalenza straniera sono 511, il 3,6%, quota inferiore a quella osservata tra le altre nuove società di capitali (9,8%). Per contro, le startup innovative in cui è presente almeno un cittadino non italiano sono il 14,5% (2.035), proporzione abbastanza più simile a quella riscontrata tra le società di capitali (15,9%).