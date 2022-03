L'autoscuola Muscatello ha inaugurato la seconda sede a Bordighera

Presente da 17 anni a Ventimiglia, in Via Carso 10, da lunedì 21 marzo svolge servizi anche nella città delle palme, nella storica sede dell'ex Autoscuola Sant'Ampelio in via Diaz 6.

Il “MuscaTeam”, staff condotto dal titolare Virgilio Muscatello, vanta istruttori con più di 15 anni di esperienza: Ezio Cicerone e Roberto Pianetti, oltre a due impiegate che organizzeranno le segreterie: Alessia Amalberti e Vittoria Averna.

L'Autoscuola svolge ogni tipo di pratica riguardante le patenti, dai ciclomotori ai veicoli pesanti e atri servizi come il rinnovo della patente con il medico direttamente in sede. Organizza corsi per condurre attrezzature speciali come escavatore e muletto, diretti da un ingegnere qualificato.

“ I programmi per Bordighera – ha spiegato il titolare dell'autoscuola, Virgilio Muscatello - sono innumerevoli. Questa nuova sede si presenta completamente rinnovata, moderna e funzionale per accogliere e formare ogni tipo di conducente. I ragazzi avranno a disposizione ogni giorno lezioni di teoria oltre al manuale e all'APP apposita per esercitarsi da casa. Prometto che lo Staff del MuscaTeam farà il massimo per soddisfare le richieste dei clienti, con professionalità e passione. Disponiamo di un parco veicoli completo e moderno per le esercitazioni di guida”.

L'Autoscola Muscatello è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.30.

Per ogni ulteriore informazione potete chiamare ai numeri 0184 254900 / 0184 351750 oppure seguire le pagine Facebook e Instagram.