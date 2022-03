Ventimiglia: continua la manutenzione urbana con i cantieri a Nervia e in via Tacito

Sopralluogo questa mattina dell'amministrazione comunale al cantiere del nuovo marciapiedi di via Isnardi, in zona Nervia. Allo stesso tempo un altro sta per essere costruito sul lungomare Varaldo.

Nel frattempo sono anche stati effettuati i lavori di riparazione della fognatura in via Tacito a ridosso del centro cittadino. Continua quindi l'opera per la manutenzione urbana su tutto il territorio della città di confine.