Sanremo: il secondo lotto telecamere ora è completo, affidati i lavori per le postazioni di Verezzo, via Dante e auditorium Alfano

Il maxi progetto da 485 mila euro per arricchire l’impianto di videosorveglianza cittadino sta per essere completato. Negli ultimi giorni gli uffici del Comune hanno dato l’ok all’affidamento per i lavori che porteranno all’installazione delle ultime tre postazioni mancanti per un importo di 24 mila euro. Lavori a cura della ditta ‘Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza’ di Napoli.

Le tre postazioni porteranno in dote un totale di otto nuove telecamere che saranno installare a Verezzo (zona chiesa Sant’Antonio), in via Dante Alighieri e all’auditorium Alfano. Il tutto rientra nel piano dell’amministrazione per il potenziamento e l’allargamento dell’impianto di videosorveglianza in hd che permetta alle forze dell’ordine un costante controllo del territorio.