Dal Principato di Monaco al Bahrain: Charles Lecler riporta la Ferrari in vetta e punta dritto al Mondiale

Mai come oggi la bandiera del Principato di Monaco svetta in alto insieme al tricolore italiano. La vicinanza della nostra provincia a Montecarlo ci fa sentire sempre più accanto a Charles Leclerc che, questo pomeriggio ha regalato una grandissima vittoria anche all’Italia e alla Ferrari, autrice di una doppietta straordinaria con Carlos Sainz.

Per il monegasco Leclerc un weekend fantastico, condito dalla pole position di ieri e dal giro più veloce di oggi. Per lui un avvio di stagione eccezionale che, probabilmente fa da preludio ad un 2022 che potrebbe far dimenticare due stagioni pessime per una vettura che deve tornare a vincere. E con la Ferrari c’è anche un pizzico di nostro, visto che Charles è un pilota che sentiamo davvero vicino.