Una soluzione per l'incompiuta di Arma di Taggia: la Pro Boxes incontra sindaco e Amaie Energia

Che ne sarà dei promissari acquirenti dei box all'interno del cantiere di Park 24 ad Arma di Taggia? Una domanda che sorge spontanea di fronte alla soluzione presentata pochi giorni fa dal sindaco Mario Conio per l'incompiuta nel centro armese.

E la risposta interessa una settantina di persone che da oltre 12 anni cercano di venire a capo della vicenda: dopo aver anticipato importanti somme di denaro, si sono ritrovate senza box auto e con un pugno di mosche in mano. Da anni la associazione Pro Boxes porta avanti una battaglia per la tutela di queste persone.

La realtà è che ad oggi per loro non ci sono molte soluzioni, oltre ad alcune rassicurazioni: né diritti di prelazione o opzioni di acquisto su quelli che saranno i box che Amaie Energia dovrebbe terminare di costruire. Secondo quanto indicato dal sindaco, la soluzione prevede l'acquisizione del cantiere da parte del Comune, tramite fondi propri e un mutuo. Poi, si procederà in due fasi: la prima interesserà il consolidamento della struttura e le opere di superficie, con una nuova piazza, il completamento della pista ciclabile e aree verdi intorno; la seconda invece interesserà la parte dei parcheggi oggi allagati, attraverso un affidamento in house ad Amaie Energia, la partecipata del Comune che avrà il compito di completare il cantiere, potrà vendere parte dei posteggi e gestirsi gli altri.

Qui entrano in gioco i promissari acquirenti della Pro Boxes. Nei giorni scorsi il presidente dell'associazione, Ivan Gabatel ha avuto modo di incontrarsi sia con l'amministrazione comunale che con Amaie Energia. "Abbiamo appreso dai media del progetto del Comune sul sito dell’ex stazione di Arma - ricorda Gabatel - ho ritenuto opportuno ottenere maggiori informazioni e chiarimenti. Ce lo meritiamo noi promissari acquirenti riuniti nell’Associazione Pro Boxes, mi sono detto, considerato che, da molti anni, patiamo della situazione e ci prodighiamo per portare la nostra voce verso un’adeguata soluzione".

"Così ho avuto un confronto con Andrea Gorlero e Mario Conio - aggiunge Gabatel -che si sono dimostrati disponibili e per questo li ringrazio. Con entrambi abbiamo percorso gli snodi principali che caratterizzano il piano e il ruolo della nostra Associazione. Abbiamo avuto la conferma sulla regìa del Comune che si è proposto come acquirente della proprietà dell’area. Verrà pertanto dato via libera a breve all’attuazione dei prossimi passi necessari secondo il piano stabilito. Tutte le attività saranno effettuate dal Comune, tranne quelle ai livelli sottostanti, che verranno affidate ad AMAIE Energia. Il punto però è che Comune ed AMAIE Energia dovranno prima trovare un accordo in merito all’affidamento".

"La nostra Associazione - va avanti - potrà essere coinvolta in questa fase. L’auspicio è che, mentre il Comune si appresterà a realizzare le opere di sua competenza, AMAIE Energia possa in parallelo realizzare i box (privati ed a rotazione), stringendo sui tempi e puntando a chiudere tutto nel 2023. Ho manifestato soddisfazione da parte dell’Associazione a sostenere, a tempo debito, l’operazione, alle condizioni che dovranno essere discusse con AMAIE Energia ed approvate dalla nostra Assemblea. C’è ancora molto da fare, ma sembra proprio che questa sia la svolta e si sia partiti con il piede e piglio giusto in questa complessa vicenda".