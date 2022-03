Sanremo, il centro si trasforma in un grande set cinematografico per le riprese di 'Mixed by Erry' (foto)

Il centro di Sanremo si trasforma in un set cinematografico. Al via le ripresa questa sera, come si può vedere dagli scatti realizzati dal nostro Tonino Bonomo, del lungometraggio ‘Mixed by Erry’.

La pellicola è prodotta dalla Groenlandia Srl e Rai cinema con il contributo della Regione Campania e della Fondazione 'Film Commission Regione Campania' e con il sostegno della 'Genova Liguria Film Commission'.

Per consentire le riprese dalle 19 è stata spenta l'illuminazione pubblica di via Matteotti, via Mameli e piazza Borea D'Olmo. Il black out durerà sino all'alba.

'Mixed by Erry' è il nuovo film scritto e diretto da Sydney Sibilia che firma la sceneggiatura insieme ad Armando Festa.

prodotto da Groenlandia con Rai Cinema. Sibilia firma la sceneggiatura insieme ad Armando Festa. Il film, prodotto da Matteo Rovere,uscirà nelle sale cinematografiche distribuito da 01 Distribution. I tre fratelli Frattasio sono interpretati da Luigi D’Oriano (Erry), Giuseppe Arena (Peppe), Emanuele Palumbo (Angelo). Nel cast troviamo inoltre Fabrizio Gifuni, Francesco Di Leva, Greta Esposito e Cristiana Dell’Anna tra gli altri. La fotografia del film è di Valerio Azzali, la scenografia di Tonino Zera, i costumi di Valentina Taviani, mentre il casting è stato seguito da Francesca Borromeo (u.i.c.d.).

Il film è così descritto dalla sinossi: l’ascesa e la caduta dell’impero dei fratelli Frattasio, dj di Forcella, e delle loro cassette di compilation piratate “Mixed by Erry” che hanno segnato i giovani degli anni Novanta. Un successo partito dalle bancarelle partenopee e arrivato fino a Hong Kong, Singapore e Bulgaria.