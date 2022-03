Imperia: la Confartigianato ricorda Gianni Giuliano, "Una perdita che si farà sentire"

La Confartigianato di Imperia ricorda con affetto Gianni Giuliano, scomparso improvvisamente ieri a Sanremo, stimato amministratore pubblico molto attento alle esigenze del territorio. Un messaggio di cordoglio che l’associazione, con il presidente Donatella Vivaldi ed il direttore Barbara Biale a nome di tutti gli artigiani, vuole inviare alla sua famiglia.



"Gianni Giuliano si era infatti sempre distinto per l’impegno e la passione dimostrata nel ricoprire i suoi vari incarichi pubblici. Da assessore comunale a presidente della Provincia di Imperia, da presidente dell’Autostrada dei Fiori e della società per la promozione dell’Università di Imperia, si era infatti costantemente occupato del mondo produttivo locale, dimostrandosi sensibile alle esigenze ed allo sviluppo delle realtà territoriali. Sempre pronto all’ascolto, non ha mai fatto mancare il personale aiuto, sinonimo di un grande amore per la propria terra. Una perdita che si farà sentire" - ricordano da Confartigianato.