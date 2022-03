Covid in Liguria: continua la risalita dei contagi, 122 nuovi positivi in provincia di Imperia

Per quanto riguarda il quadro sulla provincia di Imperia, sale lievemente il numero totale dei positivi passando da 1.316 a 1325. Si registra anche un paziente positivo in più ricoverato presso l'Ospedale. In calo il numero dei soggetti in sorveglianza attiva che passa da 159 a 121.



Casi per provincia di residenza



Imperia 1.325 (+9)

Savona 2.139 (+2)

Genova 7.957 (+134)

La Spezia 1.805 (+65)

Residenti fuori regione o estero 307 (+4)

Altro o in fase di verifica 408 (+10)

Totale 13.941 (+224)



Ospedalizzati: 253 (+5); 14 (=) in terapia intensiva*



Asl 1 - 36 (+1); 3 (=) in terapia intensiva

Asl 2 - 46 (+4); 1 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 55 (=); 2 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 39 (-4); 4 (=) in terapia intensiva

Gaslini - 6 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 29 (+1); 3 (=) in terapia intensiva

Asl 4 - 11 (=); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 31 (2); 1 (=) in terapia intensiva