Addio a Gianni Giuliano: il cordoglio del Club per l'UNESCO di Sanremo

Il Presidente e i soci del Club per l'UNESCO di Sanremo hanno espresso profondo cordoglio per la morte di Gianni Giuliano. In una nota si legge: "...partecipano al grande dolore della moglie Prof. Lucinda Buja - nostra amica e socia - e della Famiglia per la scomparsa dell'Avvocato Gianni Giuliano, grati per il sostegno e la collaborazione offerta alla nostra associazione per le attività a favore della diffusione della cultura".