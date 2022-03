Imperia: caduta in campagna a Caramagna, 80enne portato in elicottero al 'Santa Corona' di Pietra

Mobilitazione di soccorsi, questa mattina in una campagna di via Dolcedo nella zona di Caramagna a Imperia. Un uomo di 80 anni è caduto in campagna e ha riportato la frattura a una gamba e lievi ferite in alcune parti del corpo. Sul posto, insieme al personale medico del 118, anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale.

Vista la zona è stato preferito inviare l’elicottero ‘Grifo’ per il trasporto dell’uomo al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure. Contemporaneamente è stato necessario anche l'arrivo dell'elicottero 'Drago' dei Vigili del Fuoco, che hanno portato un altro paziente, che era in ospedale a Imperia ed è stato trasferito a Genova.