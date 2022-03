"Senza Pronto Soccorso si muore": manifestazione, da Albenga l'urlo dei cittadini (Foto e Video)

“Senza Pronto Soccorso si muore”. È arrivato il grande giorno: dopo una lunga preparazione, oggi, venerdì 11 marzo, alle 17.30 la grande marcia per il Pronto Soccorso di Albenga, voluta dalle diverse realtà locali, organizzata di concerto con l’amministrazione di Albenga.

Un corteo cittadino, aperto a tutto il comprensorio direttamente interessato dall’assenza del Pronto Soccorso al Santa Maria di Misericordia, senza colori e simboli politici, per manifestare contro la decisione della Giunta Toti di non riattivare il servizio. Il piano di sanità territoriale prevede infatti l’attivazione di un Punto di Primo Intervento ad Albenga, per rimandare al Pronto Soccorso di Pietra Ligure i casi clinici caratterizzati da emergenza.

“Viviamo in una regione, e in particolare in una provincia – ha spiegato ieri il primo cittadino - che vive una costante carenza infrastrutturale. Nella quale i problemi di traffico e intasamento su strade e autostrade sono quotidiani. Come si può pensare, quindi, che un paziente in difficoltà possa essere trattato in tempistiche adeguate? Come si può pensare che, in una provincia come la nostra i tempi di percorrenza (specie in estate) di 30 km non possano fare la differenza tra la vita e la morte?”.

Quindi al via il corteo, tutti uniti al grido di “Senza Pronto Soccorso si muore”.