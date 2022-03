La modella triestina Nikita Pelizon da Sanremo a Pechino Express. L'intervista

Nikita Pelizon ė una modella triestina nata il 20 marzo 1994, che si è trasferita a Milano giovanissima dove ha collezionato una carriera da modella tra sfilate, cataloghi e spot internazionali.

Notata da Marco Balestreri che ne vede al di là della bellezza doti televisive per la spiccata capacita d'intrattenimento tra simpatia, comunicazione e carisma, viene invitata a partecipare a Sanremo a vari eventi durante il Festival di qualche anno fa, incontro che consolida la certezza sulle sue doti per la tv e che le crea nuovi importanti contatti per il futuro. D'altronde a Sanremo si sa, durante il Festival c'ė sempre la possibilità, per chi la sa cogliere, di stringere alleanze e collaborazioni visto che gli addetti al settore sono tutti o quasi tutti lì. Nel 2014 recita in Un passo dal cielo con Terence Hill, nel 2018 partecipa su Canale 5 a Temptation Island nel ruolo di tentatrice e successivamente a Ex on the beach. Ora Nikita ha preso parte alla nona edizione edizione di Pechino Express da quest'anno in onda su Sky, in coppia con la modella italo Brasiliana Helena prestes.

Ciao Nikita, come sei arrivata a Pechino Express?

Con la metro… (ride). Scherzi a parte, ho saputo che erano aperti i casting ed ho subito colto la palla al balzo per mandare la mia mail.

Hai voglia di raccontare ai nostri lettori la tua esperienza?

Questa esperienza è stata una manna dal cielo nonostante sia stata caratterizzata da levatacce, stanchezza, trasporti improbabili, case che in Italia verrebbero definite inagibili che invece ci han ospitate, parole impronunziabili, milioni di regole a cui solitamente sono “allergica” e così via… mi porto a casa come tutti gli altri concorrenti, un ricordo sicuramente indimenticabile, nonostante la mia memoria, di cui sono certa usufruirò in futuro quando sarà necessario, per spiegare diverse dinamiche che si possono creare nella vita come, voler sempre di più attendere la felicità… ecco Pechino ti spiattella in faccia che la felicità non è una cosa che si attende raggiunto un determinato obiettivo o status, bensì nasce da dentro ed “esce” dalla luce che porti negli occhi. Come sono poetica oggi (ride).



Che cosa ti ha regalato questa esperienza?

Mi ha regalato la sciatica (ride). No dai, mi ha regalato ricordi di paesaggi mozzafiato che avrei voluto fotografare tantissimo e la consapevolezza di quanto il lavoro interiore che sto facendo in questi anni mi stia aiutando a far uscire sempre più la versione che personalmente reputo migliore di me. Ho tanto ancora da lavorare e potrei dire ancora tante cose ma al momento mi sento di dirvi questo.



Dicono che sia un esperienza faticosa, tu come l'hai vissuta?

È come dicevo tostissima… ma davvero tanto! Perché anche se ti alleni, non basta.. ci vuole molta lucidità mentale, capacità di strategia, furbizia e così via. Nel mentre comunque mi sono stupita di riuscire a correre così tanto e mi sono sentita estremamente viva.



Quale sarà la tua prossima tappa? Cosa ti aspetti ora?



La prossima tappa sarà curare la sciatica (ride), scusa non riesco a non scherzare, anyway, ho diversi progetti che sto strutturando di cui sono molto contenta e cosa mi aspetto?

Ho compreso che le aspettative portano spesso a delusioni perciò preferisco visualizzare con la giusta energia ciò che desidero ed essere sempre aperta a valutare nuove proposte.

La vita si condisce con le esperienze.

Ciao Nikita, in bocca al lupo per tutto, ti aspettiamo a Sanremo e grazie per chiesta breve intervista.



Grazie a voi.